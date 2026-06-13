Politica· 1 min citire

Italia majorează cheltuielile pentru apărare la 2,8% din PIB

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 14:45
Sursărealitatea.net

Giorgia Meloni cere NATO să își regândească prioritățile militare și avertizează că războiul din Ucraina a demonstrat că tehnologia schimbă radical câmpul de luptă. Premierul Italiei a anunțat că țara sa își va majora cheltuielile destinate apărării.

Giorgia Meloni: „Tancurile sunt depășite, dronele sunt la putere!”

Meloni a subliniat că tancuri care costă milioane de euro pot fi distruse de drone în valoare de aproximativ 20 de mii de euro și a cerut o atenție mai mare pentru drone, sateliți și protecția datelor.

În același timp, premierul Italiei anunță că va crește în acest an cheltuielile pentru apărare și securitate la 2,8% din PIB, cu 0,71 puncte procentuale mai mult decât anul trecut.

Anunțul vine înaintea summitului NATO din luna iulie, unde aliații vor discuta noile obiective privind investițiile în apărare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

georgia meloniapărareitaliacheltuielimilitaripolitica externa

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe