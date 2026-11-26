EXCLUSIV la Realitatea, în emisiunea moderată de Ana Maria Păcuraru, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat miza negocierilor pentru viitorul buget al Uniunii Europene. România trebuie să își apere fondurile pentru agricultură și coeziune, în timp ce marile economii europene insistă asupra investițiilor în competitivitate, cercetare, tehnologie și apărare. Bogdan Chirieac atrage atenția că Europa trebuie să recupereze decalajul tehnologic față de Statele Unite, fără să sacrifice finanțarea necesară dezvoltării statelor mai puțin bogate.
Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că România trebuie să adopte o poziție echilibrată în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, în condițiile în care statele membre au viziuni diferite asupra modului în care ar trebui distribuite fondurile europene.
Pe de o parte, statele puternic dezvoltate, precum Germania, Franța și Olanda, susțin orientarea unei părți importante a bugetului către competitivitate, cercetare, știință, dezvoltare tehnologică și apărare. Pe de altă parte, numeroase state din Europa Centrală și de Est consideră esențiale fondurile pentru coeziune, agricultură și sprijin social.
Bogdan Chirieac atrage atenția că diferențele dintre statele membre trebuie înțelese și prin prisma contribuțiilor la bugetul european. Statele cu economii puternice contribuie cu sume importante, în timp ce țările mai puțin dezvoltate depind într-o măsură mai mare de fondurile europene pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea economică.
Europa trebuie să recupereze decalajul tehnologic față de SUA
Analistul consideră că presiunea pentru schimbarea priorităților bugetare are și o justificare strategică: Uniunea Europeană trebuie să recupereze terenul pierdut în competiția tehnologică globală, în special în raport cu Statele Unite.
Investițiile în cercetare, inovare, competitivitate și tehnologii de ultimă generație sunt importante pentru viitorul economiei europene.
Totuși, Bogdan Chirieac avertizează că această schimbare de priorități nu trebuie să se facă în detrimentul statelor care au încă nevoie de investiții consistente în infrastructură, agricultură și servicii publice.
România are nevoie de fondurile europene pentru agricultură
Fondurile agricole reprezintă o miză majoră pentru România, având în vedere importanța sectorului agricol și nevoia de modernizare a acestuia.
Investițiile europene sunt necesare pentru dezvoltarea fermelor, trecerea de la agricultura vegetală la cea zootehnică, procesarea produselor agricole și creșterea valorii adăugate în economia națională.
Bogdan Chirieac consideră că România trebuie să își apere interesele în negocierile europene și să susțină menținerea unor alocări consistente pentru agricultură și coeziune.
România și Franța, aliați în apărarea fondurilor agricole?
Analistul observă că România și Franța au interese comune în ceea ce privește menținerea finanțării agriculturii europene.
Franța este unul dintre principalii susținători ai protejării bugetului agricol, iar România are nevoie de aceste resurse pentru a-și moderniza sectorul agricol și pentru a reduce decalajele față de economiile occidentale.
Cele două state pot avea astfel o poziție comună în negocierile bugetare, chiar dacă dimensiunea și structura agriculturii lor sunt diferite.
De unde vor veni banii pentru apărare, competitivitate și Ucraina?
O altă problemă importantă este identificarea surselor de finanțare pentru noile priorități ale Uniunii Europene.
Dacă fondurile de coeziune și cele agricole vor fi reduse într-o măsură limitată, Bruxelles-ul va trebui să găsească alte resurse pentru finanțarea apărării europene, a competitivității și a sprijinului acordat Ucrainei.
Printre variante se numără majorarea contribuțiilor statelor membre și introducerea unor noi surse de venit la nivel european, inclusiv eventuale taxe în domeniul digital.