Alertă la Marea Neagră: două nave lovite de drone în largul apelor Bulgariei

Criza de securitate din vestul Mării Negre se amplifică după ce autoritățile bulgare au anunțat că două nave au fost lovite în noaptea de luni spre marți, iar una dintre ele s-a scufundat, în apropierea coastelor țării. Premierul Rumen Radev a convocat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate și a precizat că a discutat cu secretarul genral al NATO, mark Rutte. De altfel, șeful guvernul de la Sofia a anunțat lovirea celei de-a doua nave chiar în timpul ședinței.
Potrivit informațiilor publicate de presa maritimă și confirmate de premierul Bulgariei, Rumen Radev, scufundarea navei AZOV CONCORD a fost anunțată în dimineața zilei de 13 octombrie 2026. Premierul a declarat că autoritățile au primit informația în timpul unei ședințe a Consiliului de Securitate, precizând că nava s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine (circa 27 km) est de Krapets și că un membru al echipajului a fost salvat, potrivit Maritime.
Un alt atac asupra navelor comerciale din imediata vecinătate a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil. Reprezentantul nostru permanent la NATO și reprezentantul nostru permanent la Uniunea Europeană au fost notificați. Am o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat premierul Rumen Radev.
La momentul transmiterii informației despre a doua navă lovită și scufundată, nu a fost precizată ora exactă a incidentului și nici dacă a fost vorba despre un atac.
Este a patra navă lovită în zona maritimă a Bulgariei în ultimele 10 zile.
Anterior, publicația Maritime.bg a relatat că, în cursul nopții de luni spre marți, o altă navă de marfă, CHELSEA 3, sub pavilion maltez, a fost lovită într-un atac cu drone în timp ce naviga la est de Byala. Nava „Chelsea 3”, care naviga sub pavilion maltez și era înmatriculată la Odessa, proprietate a Ucrainei, a fost lovită de 3 drone aeriene aflate pe punte și la bord, potrivit echipajului. Echipajul navei a fost transportat cu succes în portul Varna, 5 dintre membrii echipajului primind asistență medicală.