Primarul Miercurea-Ciuc a semnat o petiție inițiată de Consiliul Național Secuiesc și susținută de UDMR, prin care 149 de localități din trei județe solicită includerea într-o singură regiune administrativă.
Administrația municipiului Miercurea-Ciuc a aderat la inițiativa Consiliului Național Secuiesc (CNS), sprijinită de UDMR, care vizează unificarea celor 149 de localități din județele Covasna, Harghita și Mureș într-o singură regiune administrativă. Documentul exprima poziția comună a administrațiilor locale din zonă, care consideră că acele teritorii aparțin istoric aceluiași spațiu cultural și geografic.
Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea-Ciuc, a criticat modul în care se derulează dezbaterile privind reforma administrativă din România. Potrivit acestuia, discuțiile sunt conduse predominant de aspectele financiare, în detrimentul identității teritoriale și al nevoilor comunităților locale.
În ceea ce privește argumentele economice ale reformei, primarul a precizat că comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori ar genera economii anuale estimate între 200 și 250 de milioane de lei. Aceste sume sunt considerate insuficiente în raport cu fondul de finanțare de 4 miliarde de lei pe care Ministerul Dezvoltării îl pregătește pentru proces.
Korodi Attila a subliniat necesitatea analizării eficienței administrative la nivel de sistem, inclusiv prin prisma pierderilor generate de serviciile publice din marile centre urbane. Ca exemplu, a invocat sistemele de termoficare, transportul public și metroul din București, care produc anual pierderi de 4 miliarde de lei pentru bugetul local și cel de stat.
Primarul a susținut că în România coexistă două viziuni distincte asupra administrației publice. Prima propune creșterea eficienței prin comasarea localităților, retrogradarea statutului de oraș și unirea județelor. A doua se bazează pe modele europene funcționale, precum cel francez, în care localitățile își păstrează identitatea, dar organizează comun anumite servicii publice și atribuții administrative.