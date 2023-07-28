Economie· 2 min citire

Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 august - Angajații care se bucură de această facilitate

Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 august - Angajații care se bucură de această facilitate

Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 august - Angajații care se bucură de această facilitate

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 28 iul. 2023, 10:00

Guvernul a aprobat creşterea valorii tichetelor de masă

Guvernul a aprobat creşterea valorii tichetelor de masă de la 30 de lei la 35 de lei, de la 1 august, şi, ulterior, la 40 de lei de la 1 ianuarie 2024, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

„Tichetele de masă se acordă doar de către privat, bugetarii au norma de hrană potrivit Legii 153, care este de aproximativ 345 lei brut/lună” este precizarea venită dinspre Ministerul Muncii.

„Tot astăzi creştem valoarea tichetelor de masă, măsură anunţată deja din prima săptămână de guvernare, de prioritate a acestui mandat. Majorăm această valoare de la 30 la 35 lei lunar, începând cu 1 august, şi vom ajunge la 40 lei pe lună de la 1 ianuarie 2024. E un gest cât se poate de firesc, ţinând cont de inflaţia din acest an", a precizat premierul, în şedinţa de Guvern.

„Valoarea tichetelor de masă din ultimele două semestre (respectiv semestrul II al anului 2022 - prezent) nu a înregistrat nicio creştere, deşi preţul alimentelor, cât şi al utilităţilor au crescut semnificativ, astfel încât în prezent valoarea unui tichet de masă, care este de 30 lei, este mică pentru a asigura o masă decentă pe parcursul unei zile de lucru” arată nota de fundamentare a proiectului.



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