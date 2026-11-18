Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 nov. 2026, 15:16

Nicușor Dan va participa joi, 19 noiembrie, la Berlin, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, în locul premierului Luca Niculescu, pentru a cere garanții de securitate pentru România și Marea Neagră.

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