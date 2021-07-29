Culisele Statului Paralel: Războiul pentru OMV Petrom, rușii și ungurii în prim-plan. Care e miza pentru România

La momentul privatizării, pe timpul guvernului Năstase, Petrom avea 60.000 de angajați. În anul 2020 mai lucrau doar 11.000 de oameni care au generat 302 milioane de euro din profitul total de 1,68 miliarde euro al grupului OMV.

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