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Economie· 1 min citire
Casa de Pensii contestă raportul Curții de Conturi: „Nu există 2,2 milioane de pensii recalculate greșit”
FOTO: Pixabay.com
Cifra ar fi doar o estimare obținută prin extrapolare pe eșantioane, nu o verificare individuală.
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