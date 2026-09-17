Cu ce echipă ține Siegfried Mureșan. Premierul desemnat de Nicușor Dan este fanul unei formații de tradiție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 19:32

Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, este fan al Corvinului Hunedoara, echipa din orașul în care s-a născut.

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