Fermierii ocupă Piața Victoriei: protest masiv și trafic blocat în București - LIVE TEXT

Zeci de mii de fermieri din toată țara se adună azi în fața Guvernului pentru a‑și exprima nemulțumirile. Aceștia cer măsuri urgente pentru problemele cu care se confruntă și acuză Executivul că politicile de austeritate împing numeroase afaceri agricole spre faliment.
UPDATE 9:00: Mii de protestatari sunt deja adunați în zona Pieței Victoriei, iar alții sunt pe drum, la intrările în Capitală. Marșul este spontan și neautorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 200.000 de persoane.
Agricultorii acuză guvernul că prin lipsa de implicare i-a adus în pragul falimentului
Crescătorii de animale, agricultorii și legumicultorii vor depune o listă de 15 revendicări, printre principalele nemulțumiri aflându-se gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină, precum și măsurile de sacrificare a animalelor. Fermierii cer oprirea sacrificărilor și acordarea despăgubirilor pentru efectivele afectate.
Un protest similar a avut loc pe 30 iulie 2026, însă nu a avut rezultatele dorite.
Ce măsuri ia Jandarmeria pentru protestul fermierilor
Jandarmii susțin că principala preocupare este ca manifestația să se desfășoare fără incidente și cer o colaborare permanentă între participanți și forțele de ordine. La locul protestului vor exista echipe speciale de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, care vor putea fi recunoscute după vestele albastre și care vor avea rolul de a păstra legătura cu participanții pe toată durata manifestației.
Mobilizare a forțelor de ordine la protestul fermierilor din 15 septembrie 2026
„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfășurare a activității, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripționate, de culoare albastră, care au rolul de a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică”, au transmis jandarmii.
Măsurile nu vor viza doar zona Pieței Victoriei, ci și principalele intrări în Capitală. Persoanele care intenționează să participe la protest cu animale sau produse agroalimentare vor fi controlate de autorități, prin filtre instituite în mai multe puncte de la periferia orașului, iar forțele de ordine anunță că nu vor permite accesul la manifestație al celor care au asupra lor obiecte contondente.
Ce recomandări au primit participanții la protest
Jandarmii le recomandă participanților care observă persoane cu un comportament neadecvat să anunțe imediat forțele de ordine și să nu se alăture unor astfel de acțiuni. Măsurile sunt anunțate după incidentele produse la ultimele proteste ale fermierilor din luna iulie, când forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene.
„Din rațiuni de siguranță publică, forțele de ordine nu vor permite accesul la adunarea publică al persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest. Sub un alt aspect, forțele de jandarmerie, poliție și alte autorități cu atribuții în contextul acestei adunări publice vor institui filtre la intrările în municipiul București, pentru a verifica legalitatea transporturilor de animale și produse agroalimentare”, a mai transmis Jandarmeria Capitalei.