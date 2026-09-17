Peste 1 miliard de euro, estimarea pentru piața reală a meditațiilor. Câți profesori declară banii la ANAF

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 20:41

Piața meditațiilor din România ar putea depăși 1 miliard de euro pe an, potrivit unor estimări ale experților și reprezentanților părinților, în timp ce datele fiscale indică venituri declarate mult mai mici.

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