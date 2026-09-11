Gabriel Oprea, la 25 de ani de la 11 septembrie: Parteneriatul Strategic România–SUA rămâne un pilon fundamental al securității României

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 sept. 2026, 12:16

La 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, România își reafirmă solidaritatea cu poporul american și respectul pentru memoria victimelor unei tragedii care a schimbat lumea. Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) subliniază că lecția acelei zile rămâne actuală, iar Parteneriatul Strategic România–SUA reprezintă în continuare un pilon fundamental al securității naționale și al stabilității pe Flancul Estic al NATO.

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