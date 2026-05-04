Semnal de alarmă în UE: Kaja Kallas cere consolidarea rolului european în NATO după decizia SUA

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că reducerea prezenței militare americane în Europa este un semnal clar că statele europene trebuie să își consolideze rolul în cadrul NATO.

Declarația a fost făcută la sosirea sa la summitul Comunității Politice Europene, desfășurat în Armenia, unde oficialul a subliniat că momentul anunțului făcut de SUA este surprinzător, chiar dacă discuțiile privind o eventuală retragere nu sunt noi.

"S-a vorbit despre retragerea trupelor americane din Europa de mult timp, dar momentul în care a fost făcut acest anunţ este surprinzător. Cred că arată că trebuie cu adevărat să consolidăm pilonul european al NATO şi să facem mai mult", a spus Kallas.

Ea a adăugat că prezența militară americană pe continent nu servește doar interesele europene, ci și pe cele ale Statelor Unite. Decizia vine după ce Pentagon a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania, într-un interval estimat între șase și 12 luni.

Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat lipsa unei strategii clare a SUA în relația cu Iranul, afirmând că Washingtonul ar fi fost „umilit” în negocierile cu regimul de la Teheran.

Întrebată dacă această decizie ar putea reprezenta o reacție a președintelui american Donald Trump la adresa lui Merz, Kallas a evitat speculațiile.

"Nu mă pot uita în capul lui Trump", a declarat ea, adăugând că explicațiile privind această decizie trebuie oferite de liderul de la Casa Albă.