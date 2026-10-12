Incendiu puternic la o firmă din Sfântu Gheorghe. Acoperișul și fațada clădirii, afectate de flăcări

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 oct. 2026, 16:22

Un incendiu izbucnit duminică, 11 octombrie, la o firmă de pe strada Energiei din Sfântu Gheorghe a provocat pagube importante unei clădiri și deșeurilor depozitate în curte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiusfantu gheorghe