Incendiu puternic la o firmă din Sfântu Gheorghe. Acoperișul și fațada clădirii, afectate de flăcări

Un incendiu izbucnit duminică, 11 octombrie, la o firmă de pe strada Energiei din Sfântu Gheorghe a provocat pagube importante unei clădiri și deșeurilor depozitate în curte.
Un incendiu izbucnit duminică, 11 octombrie, la o firmă de pe strada Energiei din Sfântu Gheorghe a provocat pagube importante unei clădiri și deșeurilor depozitate în curte.
Flăcările au afectat aproximativ 200 de metri pătrați din acoperiș și 90 de metri pătrați din fațadă, iar pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea focului la imobilele din apropiere. Cauza probabilă a incendiului a fost un acumulator electric defect.
Pompierii au intervenit pentru limitarea incendiului
Alarma s-a dat în jurul orei 12:30, când echipajele de intervenție au fost solicitate la operatorul economic din Sfântu Gheorghe.
La sosirea pompierilor, focul cuprinsese un container cu deșeuri menajere, alte deșeuri depozitate în curte și o parte a clădirii. Fumul dens și pericolul extinderii flăcărilor au îngreunat intervenția.
Salvatorii au acționat pentru stingerea incendiului și pentru protejarea construcției afectate, precum și a unei clădiri învecinate.
Acoperișul și fațada au fost afectate de flăcări
Incendiul a distrus deșeurile din container și din curtea imobilului, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați.
Pagubele au cuprins și circa 200 de metri pătrați din acoperișul clădirii, respectiv 90 de metri pătrați din fațadă. Mai multe obiecte depozitate în interior au fost, de asemenea, deteriorate.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Covasna, un acumulator electric defect este considerat cauza probabilă a producerii incendiului.
Cinci incendii în județ, în trei zile
În perioada 9–11 octombrie, pompierii din județul Covasna au intervenit la cinci incendii. Vineri, 9 octombrie, salvatorii au fost chemați în localitatea Sita Buzăului, unde a izbucnit un incendiu la un coș de fum.
Cauza probabilă a fost acumularea de funingine din cauza necurățării coșului. Alte trei incendii au afectat vegetația uscată din localitățile Biborțeni, Araci și Ozunca Băi.
În același weekend, echipajele de intervenție au gestionat 33 de misiuni, dintre care 22 au fost intervenții SMURD pentru acordarea primului ajutor.
Pompierii au mai intervenit la un accident rutier și au desfășurat misiuni pentru gestionarea altor situații care puteau pune în pericol siguranța populației.