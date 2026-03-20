Actualitate· 1 min citire

Consulul României la Haifa dezminte zvonurile privind închiderea Mormântului lui Iisus Hristos

20 mar. 2026, 08:22
Articol scris de Realitatea de Covasna
Sursă: realitatea.net

Consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale.

Informaţiile privind interzicerea slujbelor pascale în Israel şi presupusa închidere a Mormântului lui Hristos sunt false, atenţionează consulul României la Haifa, Adrian Brâncoveanu.

Pe contul său de Instagram, consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale şi de încredere.

Şi reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a precizat, pentru Basilica.ro, că nu există o decizie oficială din partea statului Israel sau din partea Patriarhiei Ierusalimului cu privire la slujbele din perioada pascală.

Mai multe articole despre

consul, haifa, zvonuri, mormant sfant, ierusalim

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate