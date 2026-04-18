Asigurările RCA ating noi recorduri de preț VIDEO

Prețurile asigurărilor RCA au explodat din nou! În unele cazuri, românii au ajuns să plătească și cu 20% mai mult față de anul trecut, iar față de acum 10 ani, prețurile asigurărilor s-au triplat.

Piața asigurărilor din România traversează un nou val de scumpiri agresive, punând o presiune tot mai mare pe bugetele proprietarilor de autovehicule. În prezent, tarifele pentru polițele RCA au înregistrat o explozie ce lasă mulți șoferi fără soluții, prețurile crescând în unele cazuri cu până la 20% doar față de anul precedent. Această evoluție recentă nu este însă un fenomen izolat, ci confirmă o tendință îngrijorătoare care s-a manifestat pe parcursul ultimului deceniu.

Dacă privim retrospectiv, saltul este de-a dreptul spectaculos: față de situația de acum zece ani, costurile asigurărilor obligatorii s-au triplat, transformând o cheltuială anterior simbolică într-o investiție anuală semnificativă. Această scumpire în lanț este resimțită direct la pompă și în portofel, generând nemulțumiri profunde în rândul populației, în timp ce specialiștii caută explicații în instabilitatea pieței de asigurări și în rata ridicată a daunelor. Fără un mecanism de control eficient, perspectiva pentru posesorii de mașini rămâne una sumbră, RCA-ul devenind unul dintre cele mai clare exemple de inflație galopantă din sectorul serviciilor.