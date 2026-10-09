Adolescent de 15 ani, înjunghiat într-un parc din Sfântu Gheorghe

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 11:44

Un adolescent de 15 ani a fost rănit prin înjunghiere la umăr într-un parc din Sfântu Gheorghe, în urma unui conflict cu un grup de persoane. Presupusul agresor, un minor, a fost plasat sub control judiciar.

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