Adolescent de 15 ani, înjunghiat într-un parc din Sfântu Gheorghe

Un adolescent de 15 ani a fost rănit prin înjunghiere la umăr într-un parc din Sfântu Gheorghe, în urma unui conflict cu un grup de persoane. Presupusul agresor, un minor, a fost plasat sub control judiciar.
Incidentul a avut loc pe 7 octombrie 2026, în jurul orei 14:00, într-un parc situat pe strada Pescarilor din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Poliția a fost alertată printr-un apel la numărul unic de urgență 112, după ce victima a fost găsită căzută la pământ.
Conform primelor informații, adolescentul se afla în parc împreună cu un prieten când au fost abordați de un grup format din patru persoane necunoscute. În urma unui schimb de replici, unul dintre membrii grupului l-a lovit pe minor cu un obiect ascuțit în zona umărului.
Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, dar nu a necesitat internare. Evaluarea medico-legală a stabilit că leziunile suferite necesită între 7 și 8 zile de recuperare.
În urma anchetei desfășurate de polițiști, a fost identificat presupusul agresor, un alt minor în vârstă de 15 ani. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.