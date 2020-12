Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a prezentat într-o conferinţă de presă online cele mai noi informaţii în ceea ce priveşte numărul cazurilor de COVID-19 de la nivelul oraşului. Incidența cumulată în județul Covasna este, astăzi, de 1,73 la mia de locuitori.

„Mă bucur că am reuşit să evităm carantinarea oraşului. Acum suntem în situaţia în care, pe de o parte datorită faptului că locuitorii au respectat măsurile impuse de autorităţi, pe de altă parte şi din cauza faptului că au fost multe zile libere în care s-au efectuat mai puţine teste, rata incidenţei în Sfântu Gheorghe ar putea scădea sub 3 la mia de locuitori. Practic miercuri am scăzut sub această valoare”, spune Antal Árpád.

Pe data de 16 decembrie expiră cele 14 zile ale ultimei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, iar dacă totul merge bine până atunci, e posibil ca restricţiile să fie un pic relaxate şi la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe şi să avem un Crăciun mai liniştit din acest punct de vedere.

„În ceea ce priveşte oraşul nostru, în momentul în care incidenţa vs scădea sub 3 la mia de locuitori şi ieşim din scenariul roşu, vom relaxa tot ce înseamnă activitate în spaţii sportive şi de recreere, incluvi folosirea patinoarului de lângă Arena Sepsi şi de către publicul larg, nu doar de către sportivi. În cazul patinoarului din Piaţa Centrală, am decis să nu-l montăm în această iarnă, având în vedere toată instabilitatea şi lipsa unei predictibilităţi pe termen mai lung pentru folosirea acestuia”, mai spune primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

În funcţie de trendul pe care îl va urma evoluţia cazurilor, dacă rata de incidenţă la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe va rămâne sub 3 la mia de locuitori, se discută inclusiv redeschiderea restaurantelor.

„Rugămintea mea către conducerea Prefecturii a fost ca în cazul în care rata va rămâne sub 3 la mie până pe 16 decembrie, restaurantele să poată să deschidă, evident cu o capacitate redusă, 30, maxim 50%, dar să poată funcţiona. Asta evident nu înseamnă că vor putea fi organizate microrevelioane, şi vreau să subliniez acest lucru, pentru că preţul acestor petreceri, urmările asupra sănătăţii oamenilor, se vor vedea în ianuarie”, spune primarul Antal Árpád.

Sursa: Realitatea de Covasna