Nicușor Dan, după decizia CCR privind legea integrității: „Argumentele mele erau foarte solide”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 17:53

Președintele Nicușor Dan a reacționat după decizia Curții Constituționale privind legea integrității și a transmis că își menține argumentele prezentate în sesizarea de neconstituționalitate.

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