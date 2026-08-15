Consumul ridicat de alimente ultraprocesate, asociat cu un risc mai mare de cancer de prostată

Publicat 15 aug. 2026, 09:23 Sursă realitatea.net

Alimentele ultraprocesate ocupă o pondere tot mai mare în alimentaţia populaţiei, iar efectele consumului lor asupra sănătăţii sunt analizate în tot mai numeroase cercetări. Un nou studiu realizat pe bărbaţi din Statele Unite a evaluat legătura dintre proporţia acestor produse în alimentaţie şi riscul de cancer de prostată.

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