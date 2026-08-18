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Antrenorul lui FC Botoșani, după meciul cu FCSB: „A fost un meci spectaculos”

Marius Croitoru

Marius Croitoru

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat18 aug. 2026, 11:47
Actualizat18 aug. 2026, 12:53

FCSB s-a impus acasă, 3-2, cu FC Botoşani, în etapa cu numărul 5 din Superliga.

Antrenorul lui FC Botoșani, Marius Croitoru, a spus că diferența a fost făcută de valoarea individuală a jucătorilor.

”A fost un meci spectaculos, exact cum am preconizat. Sunt două echipe frumoase, cu jucători buni, cu calităţi, cu valoare. S-a văzut astăzi, iar cei care s-au uitat nu au pierdut timpul degeaba. 

Aşa trebuie să fie un meci de fotbal în România. Cu goluri, cu ocazii. Eu îmi doresc atitudine de la echipa mea. Avem atitudini diferite când jucăm cu echipe de nivelul nostru, faţă de când jucăm cu echipe mai mari. Ne schimbăm modul de a gândi, de a percepe lucruri. Asta îmi dă mie de gândit şi ar trebui să le dea şi lor. Nu trebuie să se teamă de cineva.

Toţi jucătorii au clasă la FCSB. Când joci împotriva unei echipe făcute cu 10-15 milioane de euro ce ar putea fi? Este cea mai puternică echipă din România. Eu am fost nevoit să fac trei schimbări. Poate încercam să schimb sistemul dacă nu eram obligat să schimb. Nu am avut această posibilitate, am făcut schimbări forţat de accidentări, nu că am vrut.

Ongenda are o accidentare de o lună. Se antrenează o zi, două pe săptămână. Asta este. Am avut rezerve, dar nu am putut să schimb. Toate schimbările le-am făcut forţat de accidentări. Aşteptam minutul 80 să fac o schimbare tactică. Nu am profitat de decizia lor de a juca în trei. Este decizia lor, dar eu, în istorie, nu am văzut echipă mare cu trei fundaşi. Ştiam calităţile fundaşilor respectivi. Am pregătit cum pregăteşte orice antrenor. Aveam posibilitatea să câştigăm sau să terminăm la egalitate, dar am pierdut”, a declarat Croitoru, la conferinţa de presă.

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