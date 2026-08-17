Încep înscrierile în Programul FIV 2026 de susţinere a cuplurilor şi a femeilor singure pentru creşterea natalităţii

Publicat 17 aug. 2026, 08:17 Sursă realitatea.net

Înscrierile în Programul de susţinere a cuplurilor şi a femeilor singure pentru creşterea natalităţii (FIV) – ediţia 2026 încep luni, de la ora 10.00, toată documentaţia urmând a fi încărcată în platforma specializată.

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