Advertising
Sport· 1 min citire
Reghecampf, veste-șoc din Tunisia pentru FCSB
FOTO: Wimedia Commons
Presa locală și un oficial al clubului contrazic anunțul lui Gigi Becali privind venirea antrenorului la FCSB
Citește și
- 14:38Andrei Burcă, înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „Putem deschide încă o portiță pentru calificarea la EURO”
- 10:53Sorana Cîrstea continuă să urce în clasamentul WTA. Românca a ajuns la cea mai bună poziție din carieră
- 10:18Doliu în lumea ciclismului! Max Riese a murit într-un accident tragic în timpul unui antrenament
- 08:43Torță aruncată la Dinamo – Farul, peste o mamă și fiul ei. Amenzi de 14.700 de lei și dosare după incidente
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News