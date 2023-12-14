Paris Saint-Germain şi FC Porto sunt ultimele echipe calificate în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după rezultatele de miercuri, din ultima etapă a grupelor. PSG a obţinut un egal la Dortmund, 1-1 cu Borussia, ambele echipe mergând mai departe, dar germanii s-au calificat de pe primul loc din grupa F. În celălalt meci al grupei AC Milan a învins în deplasare Newcastle cu 2 la 1.
Într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs, decisiv pentru accederea în optimi, FC Porto a dispus de Şahtior Doneţk cu 5-3. În celălat joc al grupei H, FC Barcelona, care avea asigurată câştigarea grupei, a fost învinsă neaşteptat de Antwerp, cu 3-2. Mai sunt calificate în optimi Arsenal, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern Munchen, Copenhaga, Dortmund, Inter, Lazio, Leipzig, Manchester City, Napoli, PSV Eindhoven, Real Madrid şi Real Sociedad.
Rezultatele de miercuri seara:
Grupa E
Atletico Madrid - Lazio Roma 2-0Au marcat: Antoine Griezmann 6, Lino 51.Celtic Glasgow - Feyenoord Rotterdam 2-1Au marcat: Luis Palma 33 - penalty, Gustaf Lagerbielke 90+1, respectiv Yankuba Minteh 82.Clasamentloc echipa M V E Î GM-GP P1 Atletico Madrid 6 4 2 0 17-6 142 Lazio 6 3 1 2 7-7 103 Feyenoord 6 2 0 4 9-10 64 Celtic 6 1 1 4 5-15 4Grupa FBorussia Dortmund - Paris Saint-Germain 1-1Au marcat: Karim Adeyemi 51, respectiv Warren Zaire Emery 56.Newcastle United - AC Milan 1-2Au marcat: Joelinton 33, respectiv Christian Pulisic 59, Samuel Chukwueze 84.Clasamentloc echipa M V E Î GM-GP P1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 7-4 112 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 9-8 83 AC Milan 6 2 2 2 5-8 84 Newcastle United 6 1 2 3 6-7 5Grupa GSteaua Roşie Belgrad - Manchester City 2-3Au marcat: In-beom Hwang 76, Aleksandar Katai 90+1, respectiv Micah Hamilton 19, Oscar Bobb 62, Kalvin Phillips 85 - penalty.RB Leipzig - Young Boys Berna 2-1Au marcat: Benjamin Sesko 51, Emil Forsberg 56, respectiv Ebrima Colley 53.Clasament finalloc echipa M V E Î GM-GP P1 Manchester City 6 6 0 0 18-7 182 RB Leipzig 6 4 0 2 13-10 123 Young Boys 6 1 1 4 7-13 44 Steaua Roşie 6 0 1 5 7-15 1Grupa HFC Porto - Şahtior Doneţk 5-3Au marcat: Wenderson Galeno 9, 43, Mehdi Taremi 62, Képler Laveran Lima Ferreira ''Pepe'' 76, Chico Conceicao 82, respectiv Danilo Sikan 29, Stephen Eustaquio (autogol) 73, Eguinaldo 88.Royal Antwerp - FC Barcelona 3-2Au marcat: Arthur Vermeeren 2, Vincent Janssen 56, George Ilenikhena 90+3, respectiv Ferran Torres 35, Marc Guiu 90+1.Clasamentloc echipa M V E Î GM-GP P1 FC Barcelona 6 4 0 2 12-6 122 FC Porto 6 4 0 2 15-8 123 Şahtior Doneţk 6 3 0 3 10-12 94 Royal Antwerp 6 1 0 5 6-17 3