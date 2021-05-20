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Sport· 1 min citire
MTS a anunțat oficial că suporterii pot intra pe stadioane
MTS a anunțat oficial că suporterii pot intra pe stadioane
Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat că fanii pot avea acces în interiorul arenelor sportive
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