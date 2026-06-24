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Moment istoric la Cupa Mondială! Trump și Infantino vor înmâna împreună trofeul câștigătoarei

Donald Trump, Gianni Infantino

Donald Trump, Gianni Infantino

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 10:39

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat într-un interviu acordat postului american FOX că Donald Trump va fi prezent la finala Cupei Mondiale și va participa la ceremonia de premiere alături de oficialul forului mondial.

Potrivit declarațiilor sale, cei doi vor fi împreună pe toată durata evenimentului final, inclusiv în momentul în care va fi înmânat trofeul echipei câștigătoare.

„Vom fi împreună cu preşedintele pentru a urmări finala şi pentru a înmâna trofeul echipei câştigătoare, desigur. Vom fi împreună tot timpul”, a declarat Gianni Infantino.

În mod obișnuit, conform protocolului FIFA, trofeul este așezat pe un suport special, fiind ridicat de un jucător al echipei câștigătoare pe podiumul de premiere, imediat după fluierul final.

Totuși, această tradiție a fost deja încălcată în trecut, inclusiv la Cupa Mondială a Cluburilor din 2025, când Donald Trump a fost prezent pe scenă în momentul celebrării victoriei celor de la Chelsea.

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată pentru 19 iulie, de la ora 22:00 (ora României), pe MetLife Stadium din New Jersey, arena urmând să găzduiască peste 80.000 de spectatori la meciul decisiv al competiției.

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