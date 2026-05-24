Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo

24 mai 2026, 11:34
Ionuț Radu

Ana Maria JudețArticol scris de Ana Maria Județ

Portarul român Ionuț Radu a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo, primind trofeul înaintea victoriei obținute de echipa sa cu 1-0 în fața formației Sevilla FC, în ultima etapă din La Liga.

Distincția Estrella Galicia vine la capătul unei stagiuni în care mai mulți jucători ai echipei au fost evidențiați de suporteri pe parcursul sezonului, printre aceștia numărându-se Iago Aspas, Javi Rueda, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román și Ferran Jutglà.

Radu a sosit la Celta în urmă cu un an, ajutând gruparea galiciană să se claseze pe locul al șaselea la finalul sezonului, cu 54 de puncte, și să obțină astfel calificarea în viitoarea ediție a competiției Europa League.

Celta Vigo, cu goalkeeper-ul român între buturi, a câștigat partida cu Sevilla FC grație unui gol marcat de Ilaix Moriba, în minutul 51.

