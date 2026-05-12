FCSB se pregătește pentru mai multe transferuri

FCSB vrea să revină în top după un sezon dezamăgitor. Patronul echipei a anunţat că se lucrează deja la transferuri.

6 jucători vrea să ia FCSB înaintea stagiunii viitoare. Oficialii fostei campioane au stabilit poziţiile pe care vor să le întărească. Becali vrea doi fundaşi laterali, un mijlocaş central şi doi jucători în atac.

”Extremă dreapta, atacant, mijlocaş central număr 6, fundaş stânga, fundaş dreapta. 5-6 jucători. Mi-a spus Meme că îmi aduce doi jucători din străinătate, să îi văd eu. Mijlocaşi sunt. O să fac selecţie de câte doi”, a spus Becali la Fanatik Superliga.

Gigi Becali speră totuşi ca FCSB să prindă in extremis trenul de Europa şi să meargă în preliminariile Conference League după meciurile de baraj.

”E vorba că în viaţa asta trebuie să ai o demnitate, o responsabilitate. Nu e vorba de durere. E fotbal, asta e. Dar e vorba de demnitate. Nu e demn pentru mine să fiu în play-out. Oamenii mă iubesc pentru că am făcut ce am făcut şi de ruşine nu zic, dar altfel, vai de capul meu… În play-out? Te înjură! Dar le mulţumesc oamenilor că îmi poartă respectul şi nu sunt supăraţi. Dacă mă duc în Conference League şi cine câştigă titlul vine în cap, că eu asta vreau, să vină ei în cap peste 3 luni şi eu să mă ridic în cap.

Cu ce să se întărească Craiova? Sunt întăriţi acum. Ce să mai aducă, că îi are buni acum. Nu pot să vorbesc acum că sunt în play-out, dar dacă fac analiză şi acum cu trei plombe sunt mai valoros ca noi. Asta e, nu am avut mijlocaş central şi Bîrligea s-a accidentat. Radunovic a mai îmbătrânit, dar o să vezi. Fac echipă! Fac echipă solară, nu stelară! Şi lunară (n.r. – râde)”, a promis Gigi Becali.