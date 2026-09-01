Advertising
Sport· 1 min citire
De ce nu s-a prezentat Octavian Popescu la antrenamentul FCSB și nici n-a răspuns la telefon
Tavi Popescu
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a adus din nou în discuție situația lui Octavian Popescu. Jucătorul de 23 de ani nu s-a prezentat la antrenament sâmbătă, cu o zi înainte de meciul cu UTA.
Citește și
- 12:59Stan Wawrinka, ultimul meci la US Open. Elvețianul, emoționat după înfrângerea cu Berrettini
- 08:18Superliga: Egal spectaculos în Giulești între Rapid și Universitatea Craiova
- 08:15Tenis: Sorana Cîrstea victorie în primul tur la US Open
- 21:43Mirel Rădoi a plecat de la Gaziantep după doar trei etape. Ce spune conducerea clubului despre despărțire
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News