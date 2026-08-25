Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Nu te amenință nimeni, dar tu anunți că ești gata să ripostezi militar. Este aproape o declarație de război”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu avertizează asupra pericolului escaladării conflictului din Ucraina și critică declarația ministrului de Externe privind posibilitatea unei riposte militare a României. Acesta consideră că un asemenea mesaj, transmis oficial în numele statului român, este hazardat și poate amplifica inutil tensiunile cu Federația Rusă, într-un moment în care orice incident la Marea Neagră sau în apropierea granițelor României poate avea consecințe greu de anticipat.

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