România – Bosnia, meci cu porţile închise. FRF a anunţat ce se întâmplă cu accesul copiilor

Publicat 31 aug. 2026, 14:42 Sursă Realitatea.net

România va disputa fără spectatori meciul cu Bosnia şi Herţegovina, programat luni, 28 septembrie 2026, pe Arena Naţională. Decizia vine în urma sancţiunii aplicate de Comisia de Disciplină a UEFA, iar Federaţia Română de Fotbal a precizat că nici copiii nu vor putea intra la partidă.

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