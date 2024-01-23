Sport· 1 min citire

Clubul Sepsi OSK l-a transferat pe jucătorul maghiar Kevin Varga

Clubul Sepsi OSK l-a transferat pe jucătorul maghiar Kevin Varga

Clubul Sepsi OSK l-a transferat pe jucătorul maghiar Kevin Varga

Scris de Stoica Marian Publicat: 23 ian. 2024, 09:49

Kevin Varga este primul jucător transferat de Sepsi OSK în această iarnă

Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe l-a transferat, luni, pe jucătorul maghiar Kevin Varga, ultima oară legitimat în Cipru, la Apollon Limasol.

"Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, clubul nostru a ajuns la un acord cu extrema stângă Varga Kevin, în vârstă de 27 de ani. Jucătorul cu 14 de selecţii în echipa naţională a Ungariei a semnat un contract valabil pe doi ani şi jumătate cu clubul nostru. Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK", anunţă gruparea covăsneană pe pagina oficială de Facebook.

Mijlocaşul de bandă a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Debrecen, Balmazujvaros, Cigand (toate Ungaria), Hatayspor, Kasimpaşa (ambele Turcia), BSC Young Boys (Elveţia) şi Apollon Limassol (Cipru).

Kevin Varga este primul jucător transferat de Sepsi OSK în această iarnă. De la începutul anului, gruparea s-a despărţit de doi jucători Krisztian Dobozi, cedat la Kazincbarcika SC, şi Vitalie Damaşcan, împrumutat la FC Stade Lausanne Ouchy.

AGERPRES 

Sursa foto: Sepsi OSK / facebook.com

Sursa: Realitatea de Covasna

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe