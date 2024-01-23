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Sport· 1 min citire
Clubul Sepsi OSK l-a transferat pe jucătorul maghiar Kevin Varga
Clubul Sepsi OSK l-a transferat pe jucătorul maghiar Kevin Varga
Kevin Varga este primul jucător transferat de Sepsi OSK în această iarnă
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