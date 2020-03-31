Au fost desemnate cele mai atletice clase din Sfântu Gheorghe

La fel cum educația tradițională și multe alte activități au trebuit să fie suspendate din cauza epidemiei de coronavirus, astfel şi competiţia „Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe” a fost suspendată. Cu toate acestea, faza școlară a Campionatului derulat în cadrul Anului Elevilor s-a încheiat în februarie, iar elevii au luptat eroic. După adunarea punctelor, au fost desemnate cele mai atletice clase de liceu din oraș.

Prima rundă a campionatului a început în toamna anului trecut și a durat până în februarie, timp în care competiţiile sportive au avut loc în școli, fiecare clasă concurând în zece concursuri diferite. Clasele şi-au testat forţele în atletism, baschet, fotbal, antrenamente de forță și alte câteva competiții. În timpul procesului de notare, a fost contabilizată prezența activă a elevilor, precum și dacă aceștia fac sau nu sport în afara școlii în timpul liber.

După calcularea rezultatelor, clasarea pentru faza școlară a fost următoarea:

Fiecare școală are propriul său ambasador sportiv în timpul campionatului, care sprijină și reprezintă elevii școlii. În timpul seriei de mentorat a campionatului, ambasadorii s-au întâlnit și au discutat cu elevii.

Ambasadorii încearcă, de asemenea, să motiveze elevii în timpul perioadei cu restricţii, prin videoclipuri postate pe pagina de Facebook Anul Elevilor. De asemenea, oferă sfaturi pentru a face mişcare acasă.

Deși evenimentul s-a mutat acum în spațiul virtual, organizatorii lucrează și pentru crearea unei experiențe comunitare pentru elevi și încurajarea mai multor tineri să facă mişcare. Imediat ce starea de urgenţă se termină și circumstanțele o permit, organizatorii vor informa participanții cu privire la evoluțiile ulterioare ale competiției.

Foto: Biroul de Imagine al Primăriei Sfântu Gheorghe