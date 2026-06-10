Sorin Grindeanu explodează după atacurile din coaliție: „Asistăm la o mascaradă! Se poate și fără voi. Toți plecați acasă”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac extrem de dur la adresa partenerilor politici, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Fără a nominaliza direct pe cine vizează, social-democratul a criticat vehement formațiunile care, în opinia sa, au rămas la putere ani la rând fără să câștige alegeri, beneficiind însă de susținerea PSD.

Reacția vine la scurt timp după declarațiile făcute de secretarul general al PNL, Dan Motreanu, care i-a cerut PSD să își asume guvernarea și să pună în aplicare propriile soluții pentru gestionarea problemelor economice.

În replică, Grindeanu a susținut că adevărata preocupare ar trebui să fie situația economiei și măsurile necesare pentru creșterea nivelului de trai al românilor, nu disputele politice dintre partide.

Președintele PSD a acuzat existența unei campanii permanente anti-social-democrate și a afirmat că, după schimbările politice recente, scena publică este dominată de conflicte sterile și blocaje.

„Asistăm la o mascaradă continuă”, a transmis Grindeanu, susținând că unii politicieni au ocupat funcții importante în stat fără a avea o legitimare electorală directă.

Mesajul liderului PSD a devenit și mai tăios atunci când s-a referit la cei care au condus Guvernul în ultimii ani, amintind că România a avut patru premieri proveniți din aceeași zonă politică în decurs de șapte ani.

„Se poate și fără voi. De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”, a fost una dintre cele mai dure formulări folosite de Grindeanu.

Acesta a mai acuzat existența unor orgolii politice care blochează deciziile importante și a criticat atacurile îndreptate împotriva unor persoane pe care le consideră profesioniste și capabile să contribuie la redresarea situației economice.

Declarațiile liderului PSD vin într-un context politic tensionat, marcat de negocieri și dispute privind formarea și susținerea viitorului Executiv, pe fondul provocărilor economice cu care se confruntă România.