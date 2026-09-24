Volodimir Zelenski, provocat de un jurnalist rus la New York. Ce a răspuns când a fost întrebat despre Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost întrebat insistent, la New York, când va merge la Moscova pentru o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin.
Întrebarea a venit din partea unui jurnalist al televiziunii publice ruse, în marja Adunării Generale a ONU. Zelenski a răspuns scurt: „Pe o rachetă”.
Întrebarea repetată de jurnalistul rus
Jurnalistul l-a întrebat de mai multe ori pe liderul ucrainean când intenționează să ajungă la Moscova. Zelenski nu a răspuns inițial, însă, după ce s-a îndepărtat câțiva pași, a întors capul și a spus: „Pe o rachetă”, adăugând și un termen vulgar în limba rusă, tradus în context prin „la naiba”.
Momentul a fost surprins video și distribuit ulterior pe scară largă în mediul online și în presa din Rusia și Ucraina.
Moscova insistă ca întâlnirea să aibă loc în Rusia
Replica lui Zelenski vine după mai multe declarații ale oficialilor ruși privind o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin. Kremlinul a transmis că liderul ucrainean ar putea merge la Moscova pentru discuții.
Zelenski a respins până acum această condiție și a susținut că o eventuală întâlnire cu Putin ar trebui să aibă loc într-un loc neutru. Cei doi președinți nu au mai avut o întâlnire directă de la negocierile de la Paris din decembrie 2019.
Zelenski, la Adunarea Generală a ONU
Președintele ucrainean se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU, unde a vorbit despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina și despre necesitatea continuării eforturilor diplomatice.
Zelenski s-a întâlnit miercuri și cu președintele american Donald Trump, discuțiile fiind axate pe război și pe posibilitatea reluării negocierilor pentru încheierea conflictului.
În acest context, problema unei întâlniri directe între Zelenski și Putin rămâne una dintre temele discutate în cadrul eforturilor diplomatice internaționale.