Advertising
Social· 1 min citire
Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile de anul viitor
FOTO: Arhivă
Ministerul Educației dezvoltă o platformă națională, în timp ce unele unități folosesc deja aplicații private.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:00Guvernul a dat undă verde pentru încă 50 de kilometri de autostradă. Investiția ajunge la 9,3 miliarde de lei
- 14:42Dacia, în recul pe piețele europene. Vânzările au scăzut cu aproape 10% în primele opt luni
- 12:54Noi arestări după violențele din Piața Victoriei. Instanța a decis măsuri preventive pentru protestatarii acuzați că au atacat jandarmii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News