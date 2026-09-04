Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în România. Proiectul a mai trecut de un filtru în Senat

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în școlile de stat din România. Proiectul a primit un nou aviz favorabil în Senat și prevede inclusiv uniforme gratuite sau subvenționate pentru elevii din familii vulnerabile.
Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru elevii din școlile de stat din România. Proiectul de lege, inițiat în principal de parlamentari PSD, a mai trecut de un filtru în Senat, după ce Comisia pentru administrație publică a dat aviz favorabil propunerii.
Sunt sau nu sunt obligatorii uniformele școlare? Prevederile legale care nu îi obligă pe elevi să vină mereu în uniformă
Dacă legea va fi adoptată, nu va exista însă o singură uniformă pentru toate școlile din țară. Fiecare unitate de învățământ își va putea stabili propriul model, iar elevii și părinții vor trebui consultați înainte de luarea unei decizii.
Fiecare școală și-ar putea alege propria uniformă
Proiectul modifică Legea învățământului preuniversitar și prevede ca elevii să vină la școală în uniformă. Modelul, culorile și celelalte elemente ale ținutei ar urma să fie stabilite de consiliul de administrație al fiecărei școli. Decizia nu ar putea fi luată fără consultarea reprezentanților elevilor și a părinților. Astfel, școlile ar avea libertatea să aleagă o uniformă potrivită comunității lor, în locul introducerii unui model identic în toată țara.
Una dintre problemele ridicate de introducerea unei uniforme obligatorii este costul pentru familii. Proiectul prevede însă posibilitatea ca autoritățile locale să contribuie la plata acestora, iar copiii din familii vulnerabile și din medii defavorizate ar putea primi gratuit kitul de bază sau ar putea beneficia de o subvenție.
Senatoarea PSD Alexandra Presură, unul dintre inițiatorii proiectului, susține că măsura ar putea reduce diferențele vizibile dintre copii și cazurile de bullying care pornesc de la situația financiară a familiei.
Criticii spun că uniforma nu șterge diferențele dintre copii
Proiectul nu este însă privit cu ochi buni de toată lumea. Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ, iar una dintre principalele obiecții este că purtarea acelorași haine nu va elimina diferențele sociale dintre elevi.
„Diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași culoare la haină. Ele se mută în telefon, în încălțăminte, în ghiozdan, în vacanțele afișate online, în banii de buzunar, în felul în care un copil vorbește despre ce are acasă și în felul în care ceilalți îl privesc”, potrivit raportului.
Cu alte cuvinte, criticii proiectului susțin că uniforma poate face hainele mai puțin importante la școală, dar nu poate ascunde toate diferențele care există între familii.