Presiuni înainte de audierile Bolojan-Tănăsescu. Acuzații privind o manevră pentru preluarea Comisiei

Cosmina Cerva acuză presiuni pentru blocarea anchetei privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Președinta Comisiei de Constituționalitate susține că se încearcă inclusiv desființarea grupului PACE, ceea ce ar putea duce la schimbarea conducerii comisiei chiar înainte de primele audieri, potrivit Realitatea PLUS.
Presiuni uriașe înainte de primele audieri în ancheta care vizează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Cosmina Cerva, președinta Comisiei de Constituționalitate din Senat, acuză că se încearcă inclusiv desființarea grupului parlamentar PACE, din care face parte, iar miza ar fi preluarea comisiei și blocarea anchetei.
Acuzațiile vin cu doar câteva zile înainte de momentul în care Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu sunt așteptați să dea explicații în fața parlamentarilor despre întâlnirea care a provocat un scandal uriaș pe scena politică.
Cosmina Cerva acuză presiuni pentru oprirea anchetei
Potrivit Cosminei Cerva, presiunile asupra grupului PACE au început încă din perioada sesiunilor extraordinare ale Parlamentului.
Președinta Comisiei de Constituționalitate susține că obiectivul ar fi slăbirea grupului până în punctul în care acesta nu ar mai putea funcționa în actuala formulă. O asemenea situație ar putea duce inclusiv la schimbarea conducerii comisiei care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Mai mulți parlamentari au plecat deja din grupul PACE, iar situația a alimentat temerile că structura ar putea fi desființată. Miza este una uriașă: pierderea conducerii Comisiei de Constituționalitate chiar înainte de audierile care ar trebui să lămurească în ce condiții a avut loc întâlnirea dintre cei doi oficiali și ce s-a discutat în spatele ușilor închise.
Primele audieri în cazul întâlnirii Ilie Bolojan - Simina Tănăsescu. PACE anunță cine va fi chemat în fața comisiei
Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, primii chemați la audieri
Comisia a stabilit deja calendarul primelor audieri. Marți, Ilie Bolojan este așteptat în fața parlamentarilor la ora 11:00 pentru a răspunde întrebărilor privind întâlnirea cu șefa Curții Constituționale. La scurt timp după acesta urmează să fie audiată și Simina Tănăsescu. Parlamentarii vor să afle circumstanțele în care a fost organizată întâlnirea, cine a intermediat-o și care a fost scopul discuției dintre cei doi. Ancheta parlamentară a pornit după ce întrevederea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR a devenit publică, în condițiile în care aceasta nu figura în agendele oficiale.
Mircea Abrudean va fi chemat să dea explicații
Pe lista celor care urmează să fie audiați se află și președintele Senatului, Mircea Abrudean.
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc chiar în biroul acestuia, motiv pentru care parlamentarii vor să afle în ce condiții a fost pus la dispoziție spațiul și cine știa despre întrevedere. Audierea lui Mircea Abrudean este considerată importantă tocmai pentru stabilirea traseului prin care întâlnirea a fost organizată și a persoanelor care au avut informații despre aceasta.
Înregistrările video din Parlament vor fi analizate
Un alt punct-cheie al anchetei îl reprezintă imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament în ziua întâlnirii. În cadrul ședinței de marți ar urma să fie prezentate și analizate înregistrările video în care apar cei doi oficiali. Comisia vrea să stabilească inclusiv momentul în care Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu au intrat în clădire, traseul urmat și intervalul în care s-au aflat în biroul președintelui Senatului. Aceste imagini ar putea deveni unele dintre cele mai importante probe ale anchetei parlamentare.