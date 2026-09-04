Catastrofă în Nepal după prăbușirea unui ghețar. Peste 1.250 de morți, 4.200 de dispăruți și pagube de 2,56 miliarde de dolari

Publicat 4 sept. 2026, 07:39 Sursă Realitatea.net

Nepalul se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe din ultimii ani, după inundațiile declanșate de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 1.252 de oameni au murit, peste 4.200 sunt dați dispăruți, iar aproximativ 20.000 de locuințe vor trebui reconstruite.

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