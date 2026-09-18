Ungaria se pregătește să renunțe la gazele rusești. Proiectul nuclear de 12,5 miliarde de euro, reanalizat

Ungaria ar putea renunța complet la gazele naturale din Rusia până în octombrie 2027, a declarat ministrul Economiei și Energiei, Istvan Kapitany.
Budapesta susține că are suficiente conexiuni prin conducte pentru a-și asigura necesarul din alte surse. În paralel, autoritățile reanalizează proiectul de extindere a centralei nucleare de la Paks, atribuit companiei ruse Rosatom și estimat la 12,5 miliarde de euro.
Gazele rusești, înlocuite cu alte surse
Ministrul ungar al Energiei spune că țara poate respecta calendarul Uniunii Europene privind eliminarea importurilor de gaze din Rusia. Dacă situația actuală se menține, aprovizionarea Ungariei ar putea fi asigurată din alte surse începând din octombrie 2027.
Kapitany a precizat că Budapesta dispune de infrastructura necesară pentru a importa gaze din alte direcții, la prețuri considerate competitive.
Paks II, reanalizat
Guvernul ungar analizează și viitorul proiectului Paks II, prin care centrala nucleară de la Paks urma să fie extinsă cu două reactoare construite de compania rusă Rosatom. Contractul, în valoare de aproximativ 12,5 miliarde de euro, a fost atribuit în perioada guvernării lui Viktor Orban.
Autoritățile de la Budapesta vor finaliza analiza până la sfârșitul anului și vor decide dacă mai este necesară construirea noilor unități nucleare. Ministrul Energiei a precizat că durata de funcționare a celor patru reactoare existente ar putea fi prelungită cu încă 20 de ani.
Budapesta caută alternative
Schimbarea strategiei nu se limitează la gazele naturale. Ungaria discută și cu furnizori alternativi pentru reducerea dependenței de petrolul rusesc și pregătește investiții în stocarea energiei și în energia eoliană.
În același timp, Uniunea Europeană are deja un calendar pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, cu interdicții care ajung până în toamna anului 2027 pentru anumite contracte de gaze transportate prin conducte.