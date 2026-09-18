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Flagrant DNA: o persoană a cerut 11.000 de euro pretinzând influență asupra conducerii ANAF

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 15:52

Inculpatul a promis tratament favorabil la controalele fiscale și a fost plasat sub control judiciar

Direcția Națională Anticorupție a anunțat un flagrant în care un inculpat a cerut 11.000 de euro de la administratorul mai multor societăți comerciale. Bărbatul a pretins că are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere din ANAF și asupra unor inspectori antifraudă.

În schimbul sumei, inculpatul a promis că îi va determina pe inspectori să-i asigure tratament favorabil administratorului și să-l informeze despre eventualele sesizări penale. La firmele verificate de ANAF fuseseră descoperite obligații de plată către bugetul de stat în valoare de 700.000 de lei.

Plasat sub control judiciar

Persoana prinsă în flagrant a fost plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Cazul evidențiază din nou tentativele de trafic de influență în legătură cu controalele fiscale, o practică pe care DNA o urmărește constant. Anunțul parchetului anticorupție vine în contextul în care astfel de scheme de corupție continuă să apară în legătură cu instituțiile fiscale.

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