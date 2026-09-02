UE ridică tonul după incidentul de la Leipzig! Kaja Kallas acuză Rusia de „terorism susținut de un stat”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 sept. 2026, 15:05

Uniunea Europeană își înăsprește poziția față de Rusia după incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle din Germania, unde o dronă încărcată cu explozibil a fost găsită în apropierea unui avion cargo ucrainean.

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