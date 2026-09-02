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Actualitate· 2 min citire
Un bărbat a murit pe pista de biciclete de pe malul Oltului, în Sfântu Gheorghe
Tragedie la Sfântu Gheorghe
Publicat2 sept. 2026, 12:35
Actualizat2 sept. 2026, 12:36
Sursărealitatea.net
În apropierea acestuia se afla o bicicletă, însă primele cercetări nu indică faptul că ar fi fost implicat într-un accident rutier.
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