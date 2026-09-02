Actualitate· 2 min citire

Un bărbat a murit pe pista de biciclete de pe malul Oltului, în Sfântu Gheorghe

Tragedie la Sfântu Gheorghe

Tragedie la Sfântu Gheorghe

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 12:35
Actualizat2 sept. 2026, 12:36
Sursărealitatea.net

În apropierea acestuia se afla o bicicletă, însă primele cercetări nu indică faptul că ar fi fost implicat într-un accident rutier.

Un apel la 112 a anunțat, marți după-amiază, că o persoană este căzută pe pista de biciclete de pe malul Oltului, în Sfântu Gheorghe. Polițiștii au găsit la fața locului un bărbat de 71 de ani, care nu a mai putut fi salvat. În apropierea acestuia se afla o bicicletă, însă primele cercetări nu indică faptul că ar fi fost implicat într-un accident rutier.

Un bărbat a murit pe pista de biciclete de pe malul Oltului, în Sfântu Gheorghe

Polițiștii din Sfântu Gheorghe au fost sesizați prin 112 marți, 1 septembrie, în jurul orei 17:30, după ce o persoană a observat un om căzut pe pista de biciclete de pe malul Oltului.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat în vârstă de 71 de ani, căzut în zona pistei pentru biciclete, în proximitate aflându-se și o bicicletă”, a transmis IPJ Covasna.

Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj medical. Cadrele medicale au încercat să îl resusciteze pe bărbat, însă manevrele nu au avut succes, iar decesul acestuia a fost declarat la fața locului.

Primele verificări nu indică faptul că bărbatul ar fi fost victima unui accident de circulație.

„Din verificările efectuate până la acest moment nu au rezultat date care să indice ipoteza producerii unui eveniment rutier, ori a vreunei fapte de natură penală”, precizează reprezentanții Poliției.

Cercetările continuă pentru a fi stabilite împrejurările în care bărbatul a murit și cauza exactă a decesului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tragediemalul oltuluiCovasnasfantu gheorghebarbat mort

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe