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Actualitate· 2 min citire
Gașca Zurli revine pe scenele din București. Șapte spectacole sunt programate în această toamnă
Gașca Zurli
Publicat2 sept. 2026, 13:59
Sursărealitatea.net
Gașca Zurli a anunțat miercuri, 2 septembrie, programul a șapte spectacole care vor avea loc în București, între 12 septembrie și 31 octombrie.
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