Tânăr de 18 ani, cercetat după un accident în Târgu Secuiesc. Etilotestul a indicat 0,70 mg/l

Șoferul ar fi pierdut controlul mașinii și a lovit un autoturism parcat. Polițiștii au deschis cercetări pentru conducere sub influența alcoolului.
Un tânăr de 18 ani este cercetat de polițiști după ce ar fi provocat un accident rutier în dimineața zilei de 3 octombrie, pe strada Dózsa György din Târgu Secuiesc. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Covasna, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi acroșat un autoturism parcat. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
Polițiștii au intervenit în jurul orei 05:15 și l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.
Cercetări pentru conducere sub influența alcoolului
Ancheta continuă sub coordonarea procurorului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.
Articolul menționează și un alt accident produs pe 4 octombrie, pe DN 13E, în care au fost implicate trei autoturisme. Unul dintre șoferi, în vârstă de 54 de ani, avea 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.