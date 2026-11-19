Publicat 19 nov. 2026, 09:50 Sursă Covasna Media

Un incident de înșelăciune a avut loc la începutul săptămânii trecute în stațiunea Covasna, unde un client a lăsat fără bani un livrator de pizza după ce i-a cerut să facă o plată de 400 de lei.

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