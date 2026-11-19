Un incident de înșelăciune a avut loc la începutul săptămânii trecute în stațiunea Covasna, unde un client a lăsat fără bani un livrator de pizza după ce i-a cerut să facă o plată de 400 de lei.
Incidentul a fost semnalat poliției de un angajat al unui restaurant din stațiunea Covasna, care a observat că unul dintre colegii săi a fost victima unei înșelăciuni. Fapta s-a petrecut la începutul săptămânii începute pe 16 noiembrie 2026.
Conform IPJ Covasna, clientul a comandat două pizza și, în timpul livrării, i-a cerut curierului să se oprească la un terminal de plată SelfPay pentru a achita un abonament în valoare de 400 de lei. Persoana a promis că va restitui suma imediat ce va primi mâncarea, însă după efectuarea plății nu a mai putut fi contactată.
„După efectuarea plății, presupusul client nu a mai putut fi contactat, iar livratorul și-a dat seama că fusese înșelat”, se arată în informarea transmisă de IPJ Covasna.
Polițiștii au inițiat cercetări pentru a stabili împrejurările faptei și pentru a identifica persoana responsabilă.
Alte cazuri de înșelăciune înregistrate în noiembrie
De la începutul lunii noiembrie 2026, poliția din Covasna a înregistrat mai multe sesizări similare. O femeie a pierdut aproape 60.000 de lei după ce persoane care se dădeau drept reprezentanți ai poliției și ai unei bănci au convins-o să contracteze un credit.
Într-un alt caz, un bărbat a fost păcălit prin promisiunea unor investiții profitabile. Prejudiciul de peste 24.000 de lei din acest dosar a fost recuperat.
Mai multe incidente au avut loc și în alte localități ale județului: la Sfântu Gheorghe, o angajată a unei cafenele a pierdut 200 de lei, iar la Târgu Secuiesc, un bărbat a plătit 2.000 de lei pentru o consolă de jocuri, dar a primit în schimb un articol vestimentar.