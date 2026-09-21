România, printre țările UE în care au scăzut zborurile comerciale în august 2026

Numărul zborurilor comerciale din România a scăzut în luna august 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, într-un context în care traficul aerian din Uniunea Europeană a continuat să crească.
Datele publicate de Eurostat arată că în august 2026 au fost efectuate în Uniunea Europeană 708.980 de zboruri comerciale, cu 2,3% mai multe decât în august 2025. Comparativ cu aceeași lună din 2024, creșterea a fost de 5,7%.
În cazul României, numărul zborurilor comerciale a fost cu 1,1% mai mic decât în august 2025.
România, printre cele opt state cu scăderi
În august 2026, evoluția traficului aerian a fost pozitivă în 19 dintre cele 27 de state membre ale UE. În alte opt țări, numărul zborurilor comerciale a scăzut față de august 2025.
Cele mai importante creșteri au fost raportate în:
Slovacia – 37%;
Malta – 12,4%;
Estonia – 8,3%.
La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în:
Austria – 4,7%;
Cipru – 3%;
Germania – 2,4%;
Țările de Jos – 2%;
România – 1,1%.
Astfel, România s-a aflat în grupul statelor membre în care traficul aerian comercial a avut o evoluție negativă în ultima lună a sezonului estival.
Peste două milioane de zboruri comerciale în UE în perioada iunie-august
În cele trei luni de vară, traficul aerian comercial din Uniunea Europeană a depășit pragul de două milioane de zboruri.
Luna iulie a fost cea mai aglomerată din acest punct de vedere, cu 709.931 de zboruri comerciale. Numărul a fost cu 2,8% mai mare decât în iulie 2025 și cu 5,7% peste nivelul consemnat în iulie 2024.
În iunie 2026 au fost înregistrate 662.480 de zboruri comerciale, în creștere cu 2,1% față de iunie 2025 și cu 4,9% comparativ cu iunie 2024.
Traficul aerian european continuă să crească
Datele Eurostat indică o evoluție generală ascendentă a traficului aerian european. La nivelul anului 2025, aproape 1,1 miliarde de pasageri au fost transportați pe cale aeriană în UE, cu 4,8% mai mulți decât în 2024.
Creșterea numărului de zboruri comerciale reprezintă unul dintre indicatorii utilizați pentru monitorizarea evoluției transportului aerian european. Statisticile includ zborurile pentru pasageri, mărfuri și poștă.