Restricții majore pe DN 11, în Covasna. Se circulă pe o singură bandă între Dalnic și Cernat timp de o lună

Lucrările de reabilitare a carosabilului impun dirijarea alternativă a traficului cu semafoare și piloți de circulație
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a instituit noi restricții de circulație începând de astăzi, 5 octombrie, pe drumul național DN 11, pe raza județului Covasna.
Măsura afectează sectorul de drum cuprins între localitățile Dalnic și Cernat, unde autovehiculele vor putea rula alternativ, doar pe o singură bandă de mers. Pentru asigurarea fluenței și evitarea incidentelor, zona este dirijată pe tot parcursul intervențiilor atât prin semafoare electrice, cât și cu ajutorul piloților de circulație desemnați la fața locului.
Intervenții de reciclare in situ a asfaltului
Conform reprezentanților drumari, aceste măsuri rutiere sunt impuse de desfășurarea unor ample lucrări tehnice de refacere completă a straturilor asfaltice, executate prin metoda de reciclare in situ. Șantierul se întinde pe un tronson de drum cu o lungime de aproximativ 2,5 kilometri, iar perioada estimată pentru finalizarea tuturor intervențiilor este de circa patru săptămâni.
În acest context, autoritățile le recomandă insistent conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea temporară și, pe cât posibil, să ocolească acest perimetru pentru a preveni formarea cozilor și a blocajelor în trafic.