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Valentina Gheorghiu, actriță la Teatrul Nottara, în premieră la Realitatea PLUS, în podcasturile „Ceva-n PLUS”
Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS” aduc în fața publicului povești autentice, mărturisiri emoționante și momente de reflecție. Invitata celui mai nou episod este Valentina Gheorghiu, actriță la Teatrul Nottara, care vorbește despre unul dintre cele mai prețioase daruri primite de la părinți.
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