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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Lăcrămioara Perijoc, în premieră la Realitatea Plus. „În generală, făceam temele pe bani”
Campioana la box Lăcrămioara Perijoc este invitata unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre experiențele din copilărie și anii de școală, dezvăluind un episod inedit din perioada gimnaziului.
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